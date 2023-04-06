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Сегодня, 16:14

О'Делл рассказал о работе с тренерским штабом «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о работе с тренерским штабом бело-голубых.

«Это генеральному менеджеру решать, как поступать, но могу сказать, что многим игрокам очень нравится наш тренерский штаб, в том числе мне. У них есть своя система, они строгие и хотят победить, и при этом уважительно относятся к игрокам. Больше нельзя и желать, этого и хочешь от тренера. Чтобы к нему всегда можно было подойти, поговорить. Это касается и помощников, весь персонал здесь высшего класса. Поэтому у нас был такой хороший сезон. Да, плей-офф сложился не так, как мы рассчитывали, но у нас на самом деле очень хороший тренерский штаб. Что выделяет Кудашова как тренера? Если честно, все. Я говорю не только о рабочих моментах, но и о жизни. С ним можно поговорить на любую тему, как о том, что происходит на арене, так и о других. Про некоторых тренеров в КХЛ рассказывают страшилки, что игроки к ним даже подойти боятся, потому что те немного того. Кудашов не такой, с ним можно поговорить. Так и строятся хорошие команды, должна быть налажена коммуникация между тренером и игроками, это очень важно», — приводит слова О'Делла «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5058017-o-dell-k-nekotorym-treneram-v-khl-igroki-podojti-boyatsya-potomu-chto-oni-nemnogo-togo.html
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НХЛ
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