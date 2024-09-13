О'Делл считает, что игра «Спартака» не изменилась по сравнению с прошлым сезоном

Канадский нападающий «Динамо» Эрик О'Делл поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

В четверг, 12 сентября, команда Алексея Кудашова проиграла красно-белым в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:4.

«Они играют почти в такой же хоккей, какой был у них в прошлом сезоне. Добавилось несколько новых игроков. «Спартак» остался таким же быстрым, их ребята хорошо работают на льду», —приводит слова О'Делла Legalbet.

Красно-белые набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» потерпело третье поражение в 4 матчах сезона — на счету бело-голубых 2 очка и 10-я строчка в таблице.