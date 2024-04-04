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Сегодня, 16:56

О'Делл заработает 148 миллионов рублей по новому контракту в «Динамо»

Михаил Зислис
Обозреватель
Эрик О&amp;#039;Делл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий Эрик О'Делл в московском «Динамо» по новому двухлетнему контракту получит 148 миллионов рублей.

Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы в размере 10 процентов от годичной зарплаты.

«Динамо» объявило о продлении контракта с 33-летним канадцем 4 апреля.

О'Делл выступает за «Динамо» с 2021 года. В этом сезоне он провел за клуб 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 51 (23+28) очко. В Кубке Гагарина на его счету 10 матчей и 6 (4+2) очков.

Эрик О`Делл
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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