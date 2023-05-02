Окулов рассказал, в чем секрет этого состава ЦСКА

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, в чем секрет успехов этого состава московского клуба.

«Во-первых, команда строилась долгое время. Во-вторых, у нас прекрасный коллектив. Все ребята убирают свое личное «я», работают на команду, делают всё для нее, для победы. Подбор исполнителей сильный. Никто не сомневается в этом, и отсюда хорошая игра, правильные действия и победный дух.

Надеюсь, конечно, что фраза «как роботы» уйдет из прессы. Потому что я считаю это неправильным. Мы все люди, мы тоже ошибаемся. Вы сами видели, сколько мы допустили ошибок в ходе того же финала, ведя 3:1, вернули серию в Казань. Слава богу, ЦСКА довел противостояние до победного конца, но мы далеко не роботы, тоже ошибаемся, делаем неправильные вещи. Так что это все — слаженный механизм из тренерского штаба и всего коллектива — идут к одной цели», — цитируют «Известия» Окулова.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.