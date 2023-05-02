КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 05:10

Окулов рассказал, в чем секрет этого состава ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, в чем секрет успехов этого состава московского клуба.

«Во-первых, команда строилась долгое время. Во-вторых, у нас прекрасный коллектив. Все ребята убирают свое личное «я», работают на команду, делают всё для нее, для победы. Подбор исполнителей сильный. Никто не сомневается в этом, и отсюда хорошая игра, правильные действия и победный дух.

Надеюсь, конечно, что фраза «как роботы» уйдет из прессы. Потому что я считаю это неправильным. Мы все люди, мы тоже ошибаемся. Вы сами видели, сколько мы допустили ошибок в ходе того же финала, ведя 3:1, вернули серию в Казань. Слава богу, ЦСКА довел противостояние до победного конца, но мы далеко не роботы, тоже ошибаемся, делаем неправильные вещи. Так что это все — слаженный механизм из тренерского штаба и всего коллектива — идут к одной цели», — цитируют «Известия» Окулова.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://iz.ru/1506683/aleksei-fomin/sravnenie-tcska-s-robotami-uidet-iz-pressy
Константин Окулов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Материалы сюжета: Кубок Гагарина, финал-2023: ЦСКА — снова чемпион после семи матчей с «Ак Барсом»
Форвард Окулов может перейти в «Локомотив»
КХЛ объявила лучших игроков финала Кубка Гагарина-2023
Шипачев играл с переломом, Билялетдинов может снова уйти. Что было после финала «Ак Барс» — ЦСКА
«Сибирь» не стала продлевать контракт с Шаровым
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
Валиуллин о поражении «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина: «Обидно чуть-чуть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Береглазов близок к переходу в «Локомотив»