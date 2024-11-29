Окулов — о результатах ЦСКА: «Надо двигаться и, в первую очередь, найти свою игру»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов ответил, является ли столичное «Динамо» удобным соперником для армейцев.

«У нас, к сожалению, тот же «Спартак», на котором три поражения, если не ошибаюсь. Удобно просто играть в эту игру где-то хорошо, где-то плохо. Надо двигаться и в первую очередь найти свою игру и показывать ее из игры в игру, а не какими-то, знаете, недельными моментами по паре матчей, а потом опять опускаться в какие-то плохие игры. Это неправильное решение. В первую очередь надо свою игру найти, чтобы она везде была. Тогда любая команда будет как своя», — цитирует Окулова Legalbet.ru

ЦСКА находится на пятом месте в таблице Западной конференции, имея 35 очков. «Динамо» занимает третью строчку с 41 баллом. ЦСКА предстоит сыграть против «Барыса» 1 декабря, а «Динамо» встретится с «Куньлунем» в тот же день.