Олег Болякин стал гененеральным менеджером «Барыса»

«Барыс» объявил о назначении на должность генерального менеджера клуба Олега Болякина.

«К работе на посту генерального менеджера «Барыса» официально приступил Олег Болякин. Специалист, имеющий звание Заслуженного тренера РК, хорошо известен по работе с молодежной сборной Казахстана, которую он выводил в элитный дивизион и сохранял там прописку», — говорится в заявлении клуба.

Также 57-летний специалист ранее был главным тренером павлодарского «Иртыша», карагандинской «Сарыарки», которую приводил к чемпионству, «Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Алматы» и ангарского «Ермака».

В минувшем сезоне Болякин входил в тренерский штаб атырауского «Бейбарыса».

Ранее пост генерального менеджера «Барыса» занимал Вячеслав Белан.