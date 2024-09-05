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Сегодня, 04:57

Леонтьев: «Матч с «Барысом», когда мы проиграли 0:8, никогда не забудешь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Барысом» (2:1 ОТ) в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня был нервный матч. Это естественно, ведь начало чемпионата, тем более на выезде. Против «Барыса», который серьезно укрепился перед этим сезоном. Поддержка трибун тоже чувствовалась, в Астане всегда играть тяжело. Видно было по накалу матча, что игра пошла кость в кость. Мы много блокировали — больше двадцати бросков, проявили характер. Матч с «Барысом», когда мы проиграли 0:8, никогда не забудешь. Особенно период, в котором мы шесть пропустили. С того времени «Барыс» серьезно усилился, приехали легионеры, которые сегодня нам доставили немало хлопот. Думаю, «Барыс» в этом году будет очень серьезным соперником. Делали ли мы акцент на контратаки? Сейчас такой хоккей — все на контратаках, с перехвата шайбы нужно сразу стремиться вперёд. Мы всегда стараемся так играть», — цитриует пресс-служба лиги Леонтьева.

«Барыс» 6 сентября примет «Трактор». «Нефтехимик» на выезде сыграет с «Авангардом» в этот же день.

Источник: Сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
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