Леонтьев — о пропущенной шайбе в концовке матча с «Сибирью»: «Необъяснимое действие нашего защитника»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Все катилось к овертайму, хотя в третьем периоде у нас было небольшое преимущество по броскам, по движению. Необъяснимое действие нашего защитника — это недопустимо. Уже в детском хоккее учат, что на пятак не надо отдавать. Нужно шайбу вводить уверенно и надежно. Естественно, соперники воспользовались ошибкой и победили. А мы потеряли важные очки», — цитирует пресс-служба КХЛ Леонтьева.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 17 очками — на 4-й строчке.