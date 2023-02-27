Олег Леонтьев о серии против «Ак Барса»: «Мы не будем мальчиками для битья»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина против «Ак Барса», которая стартует 1 марта в Казани.

— Чего ждете от первого раунда плей-офф с «Ак Барсом»? В последнем матче в Нижнекамске они в третьем периоде за несколько минут переломили игру.

— Они забили все голы в большинстве, отработали идеально. С «Ак Барсом» ни в коем случае нельзя удаляться. Плюс у них здорово работает тройка Радулов — Сафонов — Воронков. Третье, самое основное — это опыт, конечно, у Казани его больше. Уверен, что мы не будем мальчиками для битья и постараемся сделать эту серию интересной.