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Сегодня, 17:00

Главный тренер «Нефтехимика»: «Была стопроцентная договоренность с иностранным вратарем»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» рассказал о том, как нижнекамцы собирались усилить вратарскую линию.

— Ставка на Долганова была похожа на жест отчаяния. Верили, что он сразу станет тащить команду?

— Мы искали вратаря в Европе, в Северной Америке — у нас были на примете очень хорошие вратари. При этом держали в уме и Долганова, и Озолина. Плюс к нам был готов приехать вратарь из-за границы — была стопроцентная договоренность. Начали с Филиппа, он показал достойный хоккей, поэтому переговоры с иностранным вратарем прекратили.
В прошлом сезоне у нас также была договоренность с сильным североамериканским вратарем 1997 года рождения, сейчас он хорошо выглядит в одной из европейских лиг. Но привезти его тогда не удалось.

— Тем не менее вы еще и Николаева из СКА взяли.

— В результате обмена Чивилева мы хотели получить вратаря. Появился вариант со СКА. Андрей начал сезон не так, как мы планировали. Вариант с Николаевым был приоритетным для нас.

Главный тренер &laquo;Нефтехимика&raquo; Олег Леонтьев. «При большем бюджете мы можем дойти до финала». Интервью главного тренера «Нефтехимика»

ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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