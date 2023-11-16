Главный тренер «Нефтехимика»: «Была стопроцентная договоренность с иностранным вратарем»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» рассказал о том, как нижнекамцы собирались усилить вратарскую линию.

— Ставка на Долганова была похожа на жест отчаяния. Верили, что он сразу станет тащить команду?

— Мы искали вратаря в Европе, в Северной Америке — у нас были на примете очень хорошие вратари. При этом держали в уме и Долганова, и Озолина. Плюс к нам был готов приехать вратарь из-за границы — была стопроцентная договоренность. Начали с Филиппа, он показал достойный хоккей, поэтому переговоры с иностранным вратарем прекратили.

В прошлом сезоне у нас также была договоренность с сильным североамериканским вратарем 1997 года рождения, сейчас он хорошо выглядит в одной из европейских лиг. Но привезти его тогда не удалось.

— Тем не менее вы еще и Николаева из СКА взяли.

— В результате обмена Чивилева мы хотели получить вратаря. Появился вариант со СКА. Андрей начал сезон не так, как мы планировали. Вариант с Николаевым был приоритетным для нас.