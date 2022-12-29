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Сегодня, 11:03

Пиганович: «Благодаря таким мероприятиям, как Матч поколений, чувствуется ностальгия»

Олег Пиганович поделился мнением о Матче поколений в честь юбилея «Трактора»
Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Трактора» Олег Пиганович поделился мнением о Матче поколений в честь юбилея клуба.

— Круто, что в Челябинске организовали такое мероприятие. Многих ребят давно не видел. Организаторы молодцы, что собрали всех. Одни положительные эмоции.

— Скучаете по профессиональным матчам, по такой атмосфере?

— Благодаря таким мероприятиям, как Матч поколений, чувствуется ностальгия. Но к окончанию карьеры все приходят — кто-то раньше, кто-то позже. У меня получилось так. Что жалеть, жизнь продолжается, надо двигаться дальше, — цитирует Пигановича «РБ Спорт».

«Трактор» находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, в набрав 40 очков в 44 матчах, отставание от восьмого места, дающего право играть в плей-офф, составляет одно очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-piganovich-svoej-kar-eroj-ya-dovolen-samoe-glavnoe-chto-zdorov-e-normal-noe/
Олег Пиганович
ХК Трактор
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