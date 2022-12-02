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2 декабря, 23:26

Олег Знарок объяснил решение покинуть пост главного тренера «Ак Барса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Олег Знарок объяснил решение покинуть пост главного тренера «Ак Барса».

«Я благодарен «Ак Барсу» за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщиком, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству. Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за «Ак Барсом» и болеть за его успехи в будущем», — приводит слова тренера сайт казанцев.

59-летний Знарок работал с командой с лета 2022 года.

По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».

На данный момент команда занимает 7-е место в Западной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22876
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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