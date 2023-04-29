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Сегодня, 10:51

Олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что не достиг бы своих целей без ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, десятикратный чемпион СССР в составе ЦСКА Борис Михайлов заявил, что своих целей он достиг благодаря армейскому клубу.

«Я мог оказаться и в других командах, но когда меня пригласили в ЦСКА, я великому тренеру Тарасову сказал, что я перехожу. ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии — сделал из меня человека. Я мог играть в других командах, но достиг бы я тех целей, которых достиг, служа и играя в ЦСКА? Конечно, нет. Я попал в великий коллектив, а это не только хоккейная команда, я имею в виду большой ЦСКА, потому что там, особенно в игровых видах спорта, были великие команды. Это футбольная, хоккейная, баскетбольная, волейбольная, были очень сильные единоборства, также и фигурное катание, легкая атлетика. У ЦСКА всегда был девиз «Все время побеждать, хорошо трудиться, добиваться своих целей». В нашем виде спорта были более одаренные ребята, которые могли вырасти, но не хотели много трудиться. Их жизнь и цели ЦСКА отводили в сторону, они понимали, что в этом коллективе им нет места, они уходили в другие клубы. Но хочу отметить, что все, чего я достиг, я достиг благодаря этому клубу и хоккейной команде ЦСКА», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Официальным днем основания спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошел футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.

Источник: https://tass.ru/sport/17645101
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
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