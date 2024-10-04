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Сегодня, 17:20

Олимпийский чемпион Кожевников назвал причину проблем «Динамо» на старте сезона

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что московское «Динамо» испытывает проблемы на старте сезона из-за вратарской линии.

«Гусев свои очки набирает, но в «Динамо» не очень хорошая вратарская линия. Команда проигрывает из-за вратарей, а полевые много удаляются. Но ничего, сейчас команда соберется. Для тренера такой старт был ожидаем. В «Динамо» ведь много классных мастеров. Может, Миска подтянется, и все будет нормально», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

«Динамо» располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 11 очками. В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Витязем» 6 октября.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Александр Кожевников

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