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Сегодня, 13:59

Каменский: «Сейчас КХЛ перестраивается. Он точно не теряет в популярности»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о популярности хоккея в России.

«На показатели посещаемости повлияли внешние факторы. Мобилизация и сокращение количества клубов повлияли на такие результаты средней посещаемости игр КХЛ. Не стоит серьезно рассматривать такие цифры. Сейчас КХЛ перестраивается. Хоккей точно не теряет в популярности. Наоборот, интерес растет. Вы посмотрите, какой сейчас был расклад в таблице перед плей-офф. Борьба до последних матчей в регулярке, поэтому с точки зрения спорта хоккей стал интереснее», — приводит Sport24 слова Каменского.

Ранее стало известно о том, что средняя посещаемость регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ-2022/23 стала худшей за 14 лет без учета ковидных сезонов.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-02-27-kamenskiy-khokkey-tochno-ne-teryayet-v-populyarnosti-interes-rastet-kkhl-perestraivayetsya
Хоккей
КХЛ
Валерий Каменский
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