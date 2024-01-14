Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:16

Олимпийский чемпион Зубарев объявил о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России по хоккею Андрей Зубарев объявил о завершении карьеры.

В марте хоккеисту исполняется 37 лет.

«На сезон-2023/24 предложений из КХЛ не было, были из ВХЛ, но я посчитал что...не нужно. Тяжело жить в неопределенности, держать себя в форме без команды. Но сейчас я в душе могу успокоиться, что эта неопределенность наконец-то ушла. Теперь хоккей только для себя, с друзьями и в удовольствие», — написал Зубарев в своем Telegram-канале.

По ходу карьеры Зубарев выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Атлант», «Атланту», СКА и «Спартак». В 2018 году хоккеист выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной России. В 2014 году стал победителем чемпионата мира.

Андрей Зубарев
Хоккей
0
Читайте также
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Дочь Рубинштейна подтвердила смерть поэта
Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом
Боец из Бурятии Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ