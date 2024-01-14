Олимпийский чемпион Зубарев объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной России по хоккею Андрей Зубарев объявил о завершении карьеры.

В марте хоккеисту исполняется 37 лет.

«На сезон-2023/24 предложений из КХЛ не было, были из ВХЛ, но я посчитал что...не нужно. Тяжело жить в неопределенности, держать себя в форме без команды. Но сейчас я в душе могу успокоиться, что эта неопределенность наконец-то ушла. Теперь хоккей только для себя, с друзьями и в удовольствие», — написал Зубарев в своем Telegram-канале.

По ходу карьеры Зубарев выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Атлант», «Атланту», СКА и «Спартак». В 2018 году хоккеист выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной России. В 2014 году стал победителем чемпионата мира.