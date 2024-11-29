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Сегодня, 13:29

Омский «Авангард» расторг контракт с исполняющим обязанности генменеджера Забугой

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Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон с исполняющим обязанности генерального менеджера Евгением Забугой.

«Клуб благодарит Евгения Евгеньевича за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.

Забуга был назначен исполняющим обязанности генменеджера в октябре 2024 года, когда свои полномочия на этом посту сложил Антон Курьянов.

«Авангард» располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 28 очками в 30 матчах.

Хоккей
ХК Авангард
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