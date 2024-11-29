Омский «Авангард» расторг контракт с исполняющим обязанности генменеджера Забугой

Сегодня, 13:29
Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон с исполняющим обязанности генерального менеджера Евгением Забугой.
«Клуб благодарит Евгения Евгеньевича за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.
Забуга был назначен исполняющим обязанности генменеджера в октябре 2024 года, когда свои полномочия на этом посту сложил Антон Курьянов.
«Авангард» располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 28 очками в 30 матчах.