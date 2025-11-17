Определены лучшие игроки 10-й недели сезона КХЛ-2025/26

17 ноября, 13:33
КХЛ назвала лучших игроков 10-й недели FONBET чемпионата сезона-2025/26.
Лучшим вратарем стал Сергей Иванов из СКА. Он одержал две победы в двух матчах, его коэффициент надежности составил 1,50. В игре с «Авангардом» (1:0) он сыграл на ноль.
Лучшим защитником впервые в карьере назван Джошуа Брук из минского «Динамо». В трех матчах недели он набрал 3 (1+2) очка с показателем полезности «+8».
Лучшим нападающим стал Дмитрий Яшкин из «Ак Барса». За три матча он набрал 8 (5+3) очка с показателем полезности «+4».
Лучшим новичком признан Кирилл Жуков из «Лады». В двух матчах он набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+4».