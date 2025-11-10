Определены лучшие игроки девятой недели сезона КХЛ-2025/26

КХЛ назвала лучших игроков девятой недели FONBET чемпионата сезона-2025/26.

Максим Дорожко из «Амура» в третий раз в карьере стал лучшим вратарем, одержав две победы в трех матчах за неделю с коэффициентом надежности 1,66. По его воротам было нанесено 116 бросков, из которых он отразил 95,69 процента. В матче с «Автомобилистом» (3:0) сыграл на ноль.

Тревор Мерфи из СКА в седьмой раз в карьере признан лучшим защитником, набрав 5 (3+2) очков в трех матчах. В играх с «Шанхайскими драконами» (3:2 ОТ) и московским «Динамо» (3:2) он забросил победную шайбу.

Андрей Белозеров из «Нефтехимика» впервые в карьере стал лучшим нападающим, набрав 7 (5+2) очков в трех матчах недели. В игре с «Барысом» (5:2) он забросил победную шайбу.

Матвей Поляков из СКА во второй раз в карьере назван лучшим новичком — он забросил одну шайбу в двух матчах.