Определены лучшие игроки КХЛ по итогам октября

КХЛ назвала лучших игроков второго месяца FONBET чемпионата сезона-2025/26.

Лучшим вратарем второй раз в карьере стал Александр Самойлов из «Северстали». В октябре он одержал семь побед в десяти матчах, дважды отыграл на ноль, отразил 91,38 процента бросков и показал коэффициент надежности 1,99.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Митчелл Миллер из «Ак Барса». Он набрал 12 (3+9) очков в 11 матчах октября.

Лучшим нападающим впервые стал Константин Окулов из «Авангарда». В 11 матчах он набрал 15 (5+10) очков.

18-летний форвард Александр Жаровский из «Салавата Юлаева» стал лучшим новичком месяца. В 12 матчах он набрал 12 (4+8) очков.