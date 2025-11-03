Определены лучшие игроки восьмой недели сезона КХЛ-2025/26

КХЛ назвала лучших игроков восьмой недели FONBET чемпионата сезона-2025/26.

Лучшим вратарем стал Денис Костин из «Торпедо». Он одержал две победы в двух матчах и отразил 51 бросок со 100 процентным показателем. В играх с «Ладой» (2:0) и «Автомобилистом» (2:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитником признан Игорь Ожиганов из московского «Динамо». В трех матчах недели он набрал 4 (1+3) очка с показателем полезности «+7».

Александр Радулов из «Локомотива» стал лучшим нападающим. В трех матчах он набрал 5 (2+3) очков с показателем полезности «+6». По числу номинаций Радулов сравнялся с Данисом Зариповым. Больше всех у Сергея Мозякина — 12.

Лучшим новичком сезона впервые в карьере стал Ярослав Федосеев из «Трактора». Он набрал 1 (1+0) очко в трех матчах с показателем полезности «+4».