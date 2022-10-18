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Сегодня, 16:28

Определились первые 16 участников Матча Звезд КХЛ 2022

Руслан Минаев

По итогам голосования болельщиков определились первые 16 участников Матча Звезд КХЛ 2022.

Дивизион Боброва

Вратарь: Максим Дорожко («Витязь», 513 голосов, дебютант);
Защитник: Александр Никишин (СКА, 396, дебютант);
Нападающие: Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи», 442, второй Матч Звезд), Марат Хайруллин (СКА, 399, дебютант).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Мн, 864, дебютант);
Защитник: Никита Нестеров (ЦСКА, 413, второй Матч Звезд);
Нападающие: Виталий Пинчук («Динамо» Мн, 531, дебютант), Эрик О'Делл («Динамо» Мск, 451, второй Матч Звезд).

Дивизион Харламова

Вратарь: Эдвард Паскуале («Металлург», 571, дебютант);
Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 383, дебютант);
Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс», 574, седьмой Матч Звезд), Антон Бурдасов («Трактор», 550, второй Матч Звезд);

Дивизион Чернышева

Вратарь: Андрей Кареев («Салават Юлаев», 752, дебютант);
Защитник: Тревор Мерфи («Сибирь», 419, дебютант);
Нападающие: Александр Хмелевский («Салават Юлаев», 620, дебютант), Сергей Толчинский («Авангард», 414, дебютант).

19 октября начнется голосование среди журналистов, которые выберут трех полевых игроков в каждую из команд.

Каждая команда будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.

Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/18/504053.html
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