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Сегодня, 16:11

Определились первые участники Матча звезд КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны имена первых участников ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

По итогам голосования болельщиков определены первые 16 участников.

Дивизион Боброва:

Голкипер СКА Никита Серебряков, Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов и форвард «Спартака» Николай Голдобин.

Дивизион Тарасова:

Вратарь «Динамо» Минск Алексей Колосов, защитник ЦСКА Никита Нестеров, нападающий московского «Динамо» Никита Гусев и форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук.

Дивизион Харламова:

Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский, защитник «Металлурга» Егор Яковлев, нападающий «Ак Барса» Александр Радулов и его одноклубник Дмитрий Яшкин.

Дивизион Чернышева:

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов, защитник «Адмирала» Евгений Лисовец и форварды «Авангарда» Владимир Ткачев и Рид Буше.

Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
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