Определились первые участники Матча звезд КХЛ

Сегодня, 16:11
Стали известны имена первых участников ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
По итогам голосования болельщиков определены первые 16 участников.
Дивизион Боброва:
Голкипер СКА Никита Серебряков, Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов и форвард «Спартака» Николай Голдобин.
Дивизион Тарасова:
Вратарь «Динамо» Минск Алексей Колосов, защитник ЦСКА Никита Нестеров, нападающий московского «Динамо» Никита Гусев и форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук.
Дивизион Харламова:
Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский, защитник «Металлурга» Егор Яковлев, нападающий «Ак Барса» Александр Радулов и его одноклубник Дмитрий Яшкин.
Дивизион Чернышева:
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов, защитник «Адмирала» Евгений Лисовец и форварды «Авангарда» Владимир Ткачев и Рид Буше.
Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.