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23 апреля, 23:21

Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025

Фото ХК «Локомотив»
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Стали известны все полуфинальные пары Кубка Гагарина-2025.

В среду, 23 апреля состоялись седьмые матчи в четвертьфинальных сериях «Салават Юлаев» — «Спартак» (3:2) и «Локомотив» — «Авангард» (3:2 2ОТ).

В полуфинале «Салават Юлаев» сыграет против «Локомотива», а в другой паре встретятся «Трактор» и московское «Динамо».

Серия «Локомотив» — «Салават Юлаев» стартует 27 апреля, первый и второй матчи пройдут в Ярославле.

Серия «Трактор» — «Динамо» (Москва) начнется 28 апреля, первая и вторая игры состоятся в Челябинске.

Финальная серия Кубка Гагарина стартует 13 мая.

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ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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