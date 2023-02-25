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Сегодня, 19:13

Определились все участники Кубка Гагарина-2023

Виталий Косик
Корреспондент
Кубок Гагарина.
Фото photo.khl.ru
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Минское «Динамо» стало последним участником Кубка Гагарина-2023 благодаря победе над «Витязем» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Таким образом стали известны все участники плей-офф от Западной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина продолжат: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», московское «Динамо», «Витязь», «Северсталь» и минское «Динамо».

В Восточной конференции участниками плей-офф КХЛ стали: «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Адмирал» и «Нефтехимик».

Ранее были определены первые четыре пары первого раунда плей-офф КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
ХК Сибирь
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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