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Сегодня, 12:15

Опрос генменеджеров КХЛ: Мозякин — лучший игрок в истории, Овечкин получил один голос

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», показал, что большинство (11 из 21) считают лучшим игроком в истории лиги нападающего Сергея Мозякина, который завершил карьеру в прошлом году.

По два руководителя проголосовали за нынешнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова, а также за его бывшего партнера по звену, а ныне президента КХЛ Алексея Морозова, один — за нападающего Александра Овечкина, который во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 выступал за московское «Динамо».

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».

Игорь Есмантович и&nbsp;Роман Ротенберг. Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Опрос генменеджеров КХЛ. Фото "СЭ"
Фото «СЭ»
Сергей Мозякин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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