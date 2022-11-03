Опрос генменеджеров КХЛ: Мозякин — лучший игрок в истории, Овечкин получил один голос

Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», показал, что большинство (11 из 21) считают лучшим игроком в истории лиги нападающего Сергея Мозякина, который завершил карьеру в прошлом году.

По два руководителя проголосовали за нынешнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова, а также за его бывшего партнера по звену, а ныне президента КХЛ Алексея Морозова, один — за нападающего Александра Овечкина, который во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 выступал за московское «Динамо».

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».