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Сегодня, 21:40

Фееричный тайм-аут Жамнова в матче «Спартак» — СКА: «Должны быть все заряжены, а не этой заниматься!»

Руслан Минаев
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов взял тайм-аут при счете 2:3 в пользу СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы ничего не делаем для того, чтобы выиграть. Мы сами все убиваем и это неправильно. Ребят, вы можете играть, можете побеждать эту команду. Мы должны быть все заряжены, а не этой ****** заниматься, [той], что мы занимаемся ***** 10 минут. Давай, *****!» — сказал Жамнов.

После тайм-аута «Спартак» пропустил еще две шайбы и проиграл матч.

СКА одержал 6 побед подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 очками находится на 3-й строчке.

КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК СКА
Алексей Жамнов

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