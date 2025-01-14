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Сегодня, 16:08

Орехов о лучшем сезоне по очкам в КХЛ: «В первую очередь, это от доверия тренерского штаба»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Валерий Орехов в интервью «СЭ» прокомментировал высокую результативность в сезоне-2024/25.

— За неполный сезон вы установили личный рекорд по очкам в КХЛ. Как можете это объяснить?

— В первую очередь, это от доверия тренерского штаба. Когда тебе доверяют, у тебя вырастают крылья, появляется толчок вперед. Я не смотрю на очки, главное — результат. Хочется приносить пользу команде действиями и в обороне, и в атаке. Стараюсь выкладываться. В каких-то играх что-то не идет, в каких-то матчах есть определенная удача. Стараюсь играть в свой хоккей и показывать те действия, которые нужны.

В этом сезоне 25-летний Орехов набрал 20 (6+14) очков в 44 матчах за «Магнитку».

ХК Металлург (Магнитогорск)
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