Орехов о лучшем сезоне по очкам в КХЛ: «В первую очередь, это от доверия тренерского штаба»

Защитник «Металлурга» Валерий Орехов в интервью «СЭ» прокомментировал высокую результативность в сезоне-2024/25.

— За неполный сезон вы установили личный рекорд по очкам в КХЛ. Как можете это объяснить?

— В первую очередь, это от доверия тренерского штаба. Когда тебе доверяют, у тебя вырастают крылья, появляется толчок вперед. Я не смотрю на очки, главное — результат. Хочется приносить пользу команде действиями и в обороне, и в атаке. Стараюсь выкладываться. В каких-то играх что-то не идет, в каких-то матчах есть определенная удача. Стараюсь играть в свой хоккей и показывать те действия, которые нужны.

В этом сезоне 25-летний Орехов набрал 20 (6+14) очков в 44 матчах за «Магнитку».