Орехов — о поражении от «Салавата»: «В прошлом матче голы залетали у нас, а в этот раз — у соперника»

Защитник «Металлурга» Валерий Орехов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:6).

«В прошлом матче голы залетали у нас, а в этот раз — у соперника. Мы не доводили шайбу до ворот, не забили мусорный гол. Нужно было забивать раньше, чтобы переломить ход игры. Без разницы, какой счет. Матч проигран — двигаемся дальше и забываем эту игру. Серийные пропущенные голы? Наверное, где-то потеряли концентрацию, хотели отыграться, забить — из этого складывался результат. Соперник также шел активно, просто они забили свои моменты, а мы — нет. В этом и разница», — приводит слова Орехова официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» (25 очков) занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават» (16) поднялся на шестую строчку в Восточной конференции.