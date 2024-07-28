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Сегодня, 15:18

О'Риган подписал контракт с «Куньлунем» на один сезон

Алина Савинова
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Нападающий Дэнни О'Риган стал игроком «Куньлуня», сообщает пресс-служба пекинского клуба. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне форвард выступал за шведский «МоДо».

«С европейским хоккеем О'Риган знаком — настало время сделать новый шаг и присоединиться к «Куньлунь Ред Стар», где играют многие из тех, с кем Дэнни выступал бок о бок по ходу своей карьеры», — говорится в заявлении клуба.

О'Риган является выпускником американской системы подготовки хоккеистов USNDTP. На уровне АХЛ нападающий провел 400 матчей, в которых набрал 304 очка. В НХЛ он играл за «Анахайм» и «Баффало».

Источник: https://t.me/krschina/11366
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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