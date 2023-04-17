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Сегодня, 12:36

Орлов надеется, что «Металлург» со временем вернется в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов выразил надежду, что новокузнецкий «Металлург», воспитанником которого он является, со временем вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Я в соцсетях подписан на команду, поэтому смотрю, мне интересно, как она играет. Немногих знаю, но дай бог, чтобы команда вернулась в КХЛ. Знаю, что ребята проиграли в полуфинале. Обидно, конечно, но они провели хороший сезон. Дай бог, у команды будет яркое будущее», — приводит слова Орлова ТАСС.

Орлов выступал за «Металлург» с 2007 по 2011 год. Новокузнецкая команда в этом сезоне дошла до полуфинала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги, где уступила воскресенскому «Химику».

Источник: https://tass.ru/sport/17540203
Дмитрий Орлов
Хоккей
КХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Металлург (Новокузнецк)
ВХЛ
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