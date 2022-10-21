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КХЛ

Сегодня, 01:27

Орлов — о победе над «Сочи»: «Третья шайба стала решающей в матче»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Торпедо» Михаил Орлов прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Играя перед своими болельщиками, не хотели ударить в грязь лицом. Последние две игры были неудачными, и каждый хотел сегодня добиться победы. Нам объяснили, что ожидается матч против «рабочей» команды, и показали и рассказали, в какой хоккей они будут играть. По игре было видно, что мы были готовы к игре «Сочи», доминировали, держали шайбу и играли в нашу игру. Третья шайба стала решающей в матче, а четвертая поставила точку. После этого можно сказать, что соперник перестал играть», — цитирует пресс-служба лиги Орлова.

«Торпедо» поднялось на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Сочи» занимает последнее место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/20/504156.html#game881481
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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