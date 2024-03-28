Орлов — о поражении от «Металлурга»: «У нас было слишком много меньшинства»

Защитник «Спартака» Даниил Орлов подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (3:5).

«В нашей серии на ход матчей очень влияет начало. В плей-офф каждая шайба на вес золота. Сегодня их было очень много, особенно в первом периоде. Мы плохо начали матч. Может быть, сказался недонастрой, хотя больше думаю, что это стечение обстоятельств. Понятно, что магнитогорцы дома хотят играть первым номером. Мы тоже старались начать первым номером, но что-то не получилось. У нас было слишком много меньшинства», — приводит слова Орлова официальный сайт КХЛ.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Москве 30 марта и начнется в 17.00 мск.