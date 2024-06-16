Потапов: «КХЛ становится гораздо моложе из-за потолка зарплат»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов объяснил, почему многие известные игроки в это межсезонье КХЛ находятся без контрактов.

«Лига становится гораздо моложе. Я это связываю и с потолком зарплат, и с легионерами. Но, в первую очередь, игроки должны себе задать вопрос, почему их не подписывают. Возможно, не очень удачный сезон или какая-то история. Те же Плотников и Андронов спокойно нашли себе работу в топовом клубе», — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

Нападающий Сергей Плотников перешел из ЦСКА в СКА. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2027/2028. Там же продолжит карьеру и Сергей Андронов, который покинул «Локомотив».