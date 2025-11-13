Отбывший дисквалификацию за кокаин Морозов вошел в пул допинг-тестирования РУСАДА

РУСАДА включило в свой обновленный расширенный пул допинг-тестирования нападающего «Спартака» Ивана Морозова, отбывшего дисквалификацию за употребление кокаина, сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Всего в данный список попали 22 игрока КХЛ. В их числе еще двое спартаковцев: Никита Коростелев и Адам Ружичка, а также три хоккеиста ЦСКА: Кирилл Долженков, Тахир Мингачев и Никита Нестеров.

Кроме вышеперечисленных игроков, в обновленный пул допинг-тестирования РУСАДА вошли Иван Бочаров и Артем Земченок (оба — «Лада»), Николай Голдобин и Никита Зайцев (оба — СКА), Анатолий Голышев и Данил Романцев (оба — «Автомобилист»), Никита Гусев и Антон Слепышев (оба — московское «Динамо»), Илья Набоков и Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Александр Радулов и Андрей Сергеев (оба — «Локомотив»), Григорий Дронов («Трактор»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Авангард») и Сергей Широков («Сибирь»).

В пуле тестирования РУСАДА отсутствуют хоккеисты «Сочи», «Торпедо», минского «Динамо», «Шанхая», «Северстали», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Адмирала», «Амура» и «Барыса».