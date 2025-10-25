Отец Илона Маска посетил матч между «Ак Барсом» и «Адмиралом» в Казани

25 октября, 17:30
Отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск присутствует на матче FONBET Чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал».
Игра проходит на «Татнефть Арене» в Казани. Камеры запечатлели Маска-старшего, сидящего на трибунах стадиона в шарфе казанской команды.
Ранее сообщалось, что Эррол Маск прибыл в Татарстан, чтобы ознакомиться с образовательной и научной инфраструктурой республики. В частности он встретился с IT-сообществом и посетил вузы Казани.
Александр Иванов
ну там еще и Трамп был и Саркози
25.10.2025
Паснаход
Вроде не 1 апреля, но на яву). Без булдырабыз!
25.10.2025
qazz
Это не фотошоп, это Ярмольника подгримировали.
25.10.2025