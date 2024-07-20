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Сегодня, 19:50

Овечкин — о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Не ожидал, что забью первую шайбу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от матча звезд НХЛ и КХЛ.

«Все шикарно! Проводить такие мероприятия всегда правильно. Плюс собирать деньги для тех, кто нуждается в помощи. Мы сделали замечательный праздник. Общаемся с ребятами НХЛ только после матча, а тут потусовались в раздевалке. Получили удовольствие. Гимн России? Это наш гимн. Слышно было, что все пели», — сказал Овечкин журналистам.

Также хоккеист подчеркнул, что все делал от души и для болельщиков.

«Первый гол забил, сам не ожидал (Улыбается.). Думаю, все, кто пришел посмотреть на игру, получили огромное удовольствие. Традиция благотворительных матчей? Есть идея, не буду опять же рассказывать. Останется все в секрете. Если вспомнить все матчи, которые делали благотворительными, они только лучше и лучше», — добавил Овечкин.

Встреча прошла в субботу, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась ничьей — 8:8. Овечкин забросил первую шайбу в игре, отличившись на первой минуте.

Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
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