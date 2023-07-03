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Сегодня, 12:54

Овечкин получил предложение от Даниса Зарипова приехать на его прощальный матч в Казань

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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По информации «СЭ», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил предложение от форварда Даниса Зарипова приехать на его прощальный матч в Казань 9 августа.

24 февраля 2023-го Зарипов провел последний официальный матч в статусе хоккеиста в игре с «Металлургом» (3:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. В начале третьего периода 42-летний россиянин совершил круг почета, попрощавшись с казанскими болельщиками.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.

Александр Овечкин
Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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