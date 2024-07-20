Овечкин прокомментировал приглашение на матч звезд НХЛ и КХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил организаторов матча звезд КХЛ и НХЛ за приглашение на игру.

— Будем наслаждаться временем. Спасибо, что пригласили. Ритуалы перед игрой? Такого, как в «Вашингтоне», точно делать не будем. Что-нибудь крикнем, может.

— Вопрос про Евгения Кузнецова, связывался с ним, планировал пригласить?

— Он в Америке сейчас. Вы же знаете, что у него там происходит. Думаю, Миша Сергачев связывался с ним. Он бы с удовольствием приехал, если бы была возможность, — заявил Овечкин.

Игорь Никитин возглавит команду звезд КХЛ вместе с Андреем Разиным и Романом Ротенбергом. В составе команды выступят, в частности, нападающие Вадим Шипачев и Владимир Ткачев. В команде НХЛ среди прочих сыграют Сергачев, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Сергей Бобровский.