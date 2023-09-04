Сегодня, 20:35
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей игре за футбольный клуб «Динамо».
«Мой отец играл в футбол и у меня всегда была мечта сыграть за «Динамо». На матч «Динамо» — «Амкал» приехали все мои друзья, родные. Я даже играл под номером три, чтобы отцу было приятно увидеть, как игрок с фамилией «Овечкин» сыграл за первую команду», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».
Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0) в июне прошлого года. Хоккеист забил первый гол в этом матче.
|4.09
|16:30
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Барыс – Сибирь
|4 : 5 ОТ
|4.09
|17:00
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Автомобилист – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.09
|18:00
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Лада – СКА
|0 : 3
|4.09
|19:00
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Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
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Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
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Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
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Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
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Ак Барс – Трактор
|- : -