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Сегодня, 20:35

Овечкин — об игре за футбольное «Динамо»: «Это всегда была моя мечта»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей игре за футбольный клуб «Динамо».

«Мой отец играл в футбол и у меня всегда была мечта сыграть за «Динамо». На матч «Динамо» — «Амкал» приехали все мои друзья, родные. Я даже играл под номером три, чтобы отцу было приятно увидеть, как игрок с фамилией «Овечкин» сыграл за первую команду», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0) в июне прошлого года. Хоккеист забил первый гол в этом матче.

Источник: https://www.youtube.com/@etohockeybrat
Александр Овечкин
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ФК Динамо (Москва)
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