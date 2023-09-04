Овечкин — об игре за футбольное «Динамо»: «Это всегда была моя мечта»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей игре за футбольный клуб «Динамо».

«Мой отец играл в футбол и у меня всегда была мечта сыграть за «Динамо». На матч «Динамо» — «Амкал» приехали все мои друзья, родные. Я даже играл под номером три, чтобы отцу было приятно увидеть, как игрок с фамилией «Овечкин» сыграл за первую команду», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0) в июне прошлого года. Хоккеист забил первый гол в этом матче.