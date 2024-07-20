Овечкин: «Где продолжит карьеру Кузнецов? Поживем-увидим»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, приглашал ли на матч звезд НХЛ и КХЛ нападающего Евгения Кузнецова.

— Сейчас вы же знаете, у него непростая ситуация. Кузя всегда отзывчивый, всегда приезжает.

— Будете грустить, если он уедет из НХЛ?

— Поживем-увидим.

— Роман Борисович сказал, что он 100% продолжит карьеру в КХЛ.

— Если он сказал, значит, так и будет.

— Что с броском в послематчевом конкурсе?

— Плохой лед, я вроде и чистил его. Все равно попробовал.

— На арене было достаточно жарко?

— Не то что жарко, просто много зрителей пришло. Спасибо им огромное.

— Растопили лед?

— Да, растопили лед (Смеется.).

Встреча прошла в субботу, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась ничьей — 8:8. Овечкин забросил первую шайбу в игре, отличившись на первой минуте.

Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.