Овечкин: «Где продолжит карьеру Кузнецов? Поживем-увидим»

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, приглашал ли на матч звезд НХЛ и КХЛ нападающего Евгения Кузнецова.
— Сейчас вы же знаете, у него непростая ситуация. Кузя всегда отзывчивый, всегда приезжает.
— Будете грустить, если он уедет из НХЛ?
— Поживем-увидим.
— Роман Борисович сказал, что он 100% продолжит карьеру в КХЛ.
— Если он сказал, значит, так и будет.
— Что с броском в послематчевом конкурсе?
— Плохой лед, я вроде и чистил его. Все равно попробовал.
— На арене было достаточно жарко?
— Не то что жарко, просто много зрителей пришло. Спасибо им огромное.
— Растопили лед?
— Да, растопили лед (Смеется.).
Встреча прошла в субботу, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась ничьей — 8:8. Овечкин забросил первую шайбу в игре, отличившись на первой минуте.
Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.