Ожиганов об увольнении Кудашова: «Я видел много отставок в своей карьере, но эта для меня самая неожиданная»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился эмоциями после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера команды.

18 ноября «Динамо» проиграло «Спартаку» (2:4) в первом матче после отставки Кудашова. Обязанности главного тренера исполнял Вячеслав Козлов.

— Как отреагировали на решение об отставке главного тренера команды?

— Я видел много отставок в своей карьере, но эта для меня самая неожиданная. Больше мне добавить нечего.

— Как держать коллектив?

— Нам перестать играть в хоккей? Приходят смотреть люди, родители, дети. Нам надо выйти и сдаться? Это наша профессия.

— То, что болельщики заряжали имя Алексея Кудашова — показатель его работы?

— Конечно, это показатель. Когда мы приходили сюда с Никитой Гусевым, то аншлаги были только на дерби и топовых матчах. Команда прогрессировала, шла вверх, посещаемость стала показателем работы. Конечно, он заслужил скандирования своей фамилии, — сказал Ожиганов.