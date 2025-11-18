Ожиганов об увольнении Кудашова: «Я видел много отставок в своей карьере, но эта для меня самая неожиданная»

18 ноября, 22:45
Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился эмоциями после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера команды.
18 ноября «Динамо» проиграло «Спартаку» (2:4) в первом матче после отставки Кудашова. Обязанности главного тренера исполнял Вячеслав Козлов.
— Как отреагировали на решение об отставке главного тренера команды?
— Я видел много отставок в своей карьере, но эта для меня самая неожиданная. Больше мне добавить нечего.
— Как держать коллектив?
— Нам перестать играть в хоккей? Приходят смотреть люди, родители, дети. Нам надо выйти и сдаться? Это наша профессия.
— То, что болельщики заряжали имя Алексея Кудашова — показатель его работы?
— Конечно, это показатель. Когда мы приходили сюда с Никитой Гусевым, то аншлаги были только на дерби и топовых матчах. Команда прогрессировала, шла вверх, посещаемость стала показателем работы. Конечно, он заслужил скандирования своей фамилии, — сказал Ожиганов.
Lars Berger
Браво, Ожиганов!..
18.11.2025