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12 октября, 22:59

Ожиганов: «Победы даются «Динамо» тяжело, пока у нас больше поражений»

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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился впечатлениями от первого матча в роли капитана после победы в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:2).

— Какие эмоции вы, как капитан, испытываете?

— Эмоции позитивные. Победы даются нам тяжело, пока у нас больше поражений. Надеюсь, что у нас получится зацепиться за эту игру и победу. Понравилась самоотдача и дисциплина. Уверен, что дальше мы исправим эту ситуацию.

— Что для вас капитанская нашивка?

— Больше ответственности перед командой.

— Сегодня у вас было огромное количество большинства. Реализовали только в формате «5 на 3». В чем причина?

— Знаете, когда идет, тогда идет. Когда не идет, тогда не идет. Пока так складывается ситуация.

— В меньшинстве ситуация кардинально другая. Это была специальная подготовка под соперника?

— Я думаю, что это идет от настроя и самоотдачи. Мы хотели победить, ребята падали головой под шайбу.

— У вратаря Ярославлева сегодня дебют и сразу победа. Он может закрепиться в составе?

— В этой команде ни у кого нет гарантированного места. В спорте нет незаменимых. Все может быть.

— Дальше игра со «Спартаком». Как сохранить эмоции перед дерби?

— У нас побед немного. Это не должно приесться. Мы должны быть голодными до побед. Уверен, что мы сможем сохранить это и на следующий матч.

— В игре с «Металлургом» был ужасный третий период. Был ли разговор в раздевалке об этом отрезке игры?

— Конечно. В нашей команде нет безразличных. Мы сами понимали, что натворили. Это были только наши дисциплинарные действия. Из-за дисциплины мы проиграли третий период и всю игру.

«Динамо» переместилось на восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Динамо» примет «Спартак» 14 октября, а «Салават Юлаев» двумя днями позже встретится на выезде с «Барысом».

Федор Носов

Игорь Ожиганов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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