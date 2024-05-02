Ожиганов заявил, что «Динамо» не хватило везения в Кубке Гагарина

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона для бело-голубых.

— Конечно, все ждали большего: и болельщики, и мы, и руководство. Абсолютно вся система ждала большего. Но так сложилось. Считаю, что не хватило именно везения. Мы могли спокойно идти дальше и замахнуться на высокие места.

— В регулярном чемпионате кажется, что результат в принципе хороший. Ободряет ли то, что там вы стали победителями?

— Наверное, надо смотреть весь регулярный чемпионат. Я думаю, что у нас было всего две спада за такой большой отрезок. Мы шли плюс-минус ровно и сильно не проваливались. Поэтому можно сказать, что регулярка получилась хорошей. А Кубок — это просто, наверное, последствия работы всех: тренерского штаба, менеджмента, игроков.

В розыгрыше Кубка Гагарина «Динамо» дошло до второго раунда, проиграв «Трактору» в серии со счетом 0-4.