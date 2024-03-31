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31 марта, 22:41

Пачкалин отметил, что «Спартаку» не хватило опыта в плей-офф КХЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Виктор Пачкалин поделился мнением о выступлении красно-белых в нынешнем сезоне КХЛ.

«У этого «Спартака» есть перспектива, это главное. Игра в чемпионате вообще обнадежила, одно время шли на первом месте. Тройки были симпатичные, форварды Голдобин, Порядин — на верхних строчках списка бомбардиров. И вообще «Спартак» играл для зрителя, напоминая команду советской эпохи. Раньше «Спартак» всегда отличал комбинационный стиль. Нужно ли что-то добавить в плей-офф? Там нужен, прежде всего, опыт. В «Спартаке» не так много возрастных игроков. Когда идут решающие матчи, все решают мелочи: как восстановиться, как отдохнуть, где поспать лишний раз, где чего-то не покушать. Вот почему «Автомобилист» превзошел в Кубке Гагарина СКА? Там опытные ребята», — приводит «РБ Спорт» слова Пачкалина.

«Спартак» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии «Металлургу» со счетом 2-4. По итогам регулярного чемпионата красно-белые заняли четвертое место в Западной конференции.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Виктор Пачкалин
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