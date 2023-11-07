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Сегодня, 19:39

Пачкалин — о голе «Спартака» на последней секунде матча: «Игрок СКА не поборолся на точке вбрасывания»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Виктор Пачкалин поделился мнением о развязке матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между красно-белыми и СКА (3:2), который прошел 6 ноября.

«Фартануло «Спартаку», конечно. Выиграли вбрасывание за две секунды до сирены, вратарь СКА не ожидал этого броска или не видел. Получился гол. Чтобы такого не допускать, нельзя проигрывать вбрасывание. А игрок СКА проиграл его вчистую, и спартаковец сразу вывел под бросок партнера. Если бы армеец хотя бы поборолся на точке, тогда время бы вышло и ничего бы не было. А так «проспали» гол, «Спартак» все как по нотам разыграл», — приводит «РБ Спорт» слова Пачкалина.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в Западной конференции, набрав 40 очков за 28 матчей. СКА идет на восьмой позиции (26 очков в 26 встречах).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-pachkalin-igrok-ska-ne-poborolsya-na-tochke-vbrasy-vaniya/
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ХК Спартак (Москва)
Виктор Пачкалин
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