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Сегодня, 09:28

Пакетт поделился эмоциями от голевой передачи на коленях в матче с «Сибирью»

Камила Абдурахманова
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Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт прокомментировал голевую передачу на коленях в матче с «Сибирью» (4:2) в рамках FONBET чемпионата КХЛ.

«У меня не так много таких передач в карьере, но несколько раз я это исполнял. Важно уметь все на льду, поэтому этот элемент не исключение. На тренировках я, конечно, не отрабатываю этот компонент. Дело везения, сегодня этот пас привел к голу, а завтра такая передача может быть плохой», — заявил Пакетт Legalbet.ru.

В этом сезоне 31-летний Пакетт сыграл за «Динамо» в 28 матчах и набрал 15 (8+7) очков.

Источник: Legalbet.ru
Седрик Пакетт
КХЛ
ХК Динамо (Москва)

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