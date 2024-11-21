Пакетт поделился эмоциями от голевой передачи на коленях в матче с «Сибирью»

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт прокомментировал голевую передачу на коленях в матче с «Сибирью» (4:2) в рамках FONBET чемпионата КХЛ.

«У меня не так много таких передач в карьере, но несколько раз я это исполнял. Важно уметь все на льду, поэтому этот элемент не исключение. На тренировках я, конечно, не отрабатываю этот компонент. Дело везения, сегодня этот пас привел к голу, а завтра такая передача может быть плохой», — заявил Пакетт Legalbet.ru.

В этом сезоне 31-летний Пакетт сыграл за «Динамо» в 28 матчах и набрал 15 (8+7) очков.