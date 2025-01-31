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Сегодня, 09:44

Пакетт поделился впечатлениями от достижения отметки 100 очков в КХЛ

Камила Абдурахманова
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Канадский хоккеист Седрик Пакетт, играющий за московское «Динамо», поделился впечатлениями от достижения отметки 100 очков в матчах FONBET чемпионата КХЛ.

«Честно говоря, я до игры не знал, сколько у меня очков. Всегда приятно забивать голы, приносить пользу команде. Это красивое число, здорово, что удалось достичь этой отметки. Надеюсь, получится набрать еще много очков и выиграть много матчей», — сказал Пакетт ТАСС.

В матче против «Торпедо», который завершился победой «Динамо» со счетом 4:2, Пакетт забросил первую шайбу своей команды. В общей сложности на его счету 57 шайб и 43 результативные передачи в играх КХЛ.

Источник: ТАСС
Седрик Пакетт
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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