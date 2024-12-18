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Сегодня, 14:31

Пакетт рассказал, что ему будет не хватать О'Делла в команде

Камила Абдурахманова
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Обладатель Кубка Стэнли канадец Седрик Пакетту сказал, что ему будет не хватать соотечественника Эрика О'Делла в московском «Динамо».

«Он отличный парень и великолепный игрок. Мне будет очень его не хватать в команде, но такова жизнь. Он отдавал всего себя команде, старался быть максимально полезным. Очень жаль, что так все сложилось», — сказал Пакетт ТАСС.

17 декабря «Динамо» объявило, что контракт с О'Деллом расторгнут. В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 34-летний хоккеист сыграл за команду 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков. За все время в составе «Динамо» форвард участвовал в 183 играх и заработал 141 очко (65+76).

Источник: ТАСС
Седрик Пакетт
ХК Динамо (Москва)
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