Пакетт рассказал, что ему будет не хватать О'Делла в команде

Обладатель Кубка Стэнли канадец Седрик Пакетту сказал, что ему будет не хватать соотечественника Эрика О'Делла в московском «Динамо».

«Он отличный парень и великолепный игрок. Мне будет очень его не хватать в команде, но такова жизнь. Он отдавал всего себя команде, старался быть максимально полезным. Очень жаль, что так все сложилось», — сказал Пакетт ТАСС.

17 декабря «Динамо» объявило, что контракт с О'Деллом расторгнут. В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 34-летний хоккеист сыграл за команду 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков. За все время в составе «Динамо» форвард участвовал в 183 играх и заработал 141 очко (65+76).