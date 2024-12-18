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Сегодня, 12:29

Пакетт рассказал, как провел паузу между матчами КХЛ

Камила Абдурахманова
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Форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, как отдыхал во время паузы, возникшей в FONBET чемпионате КХЛ.

«Я считаю, что мы неплохо сыграли против «Барыса». Мы много создавали моментов, были близки к тому, чтобы забить, но в этот раз не получилось. Не думаю, что пауза как-то сказалась, будем дальше работать. Что я делал во время перерыва? По большей части я отдыхал. У нас не так много пауз в сезоне, так что нужно было провести это время с пользой. Но и форму я тоже поддерживал, тренировки не бросал», — сказал Пакетт ТАСС.

У «Динамо» 47 баллов, команда находится на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции. В предстоящую дату — 19 декабря москвичи проведут матч с «Адмиралом».

Источник: ТАСС
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Седрик Пакетт
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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